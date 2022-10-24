ВС РФ отбили все атаки украинских военных в Харьковской области

Российские военные отбили все атаки бойцов ВСУ на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении противник силами до трёх мотопехотных рот предпринял попытки атаковать позиции российских войск в районах населённых пунктов Першотравневое, Орлянка и Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены", — сказал он.

Конашенков отметил, что в результате подразделения ВСУ удалось отбросить на исходные позиции. Украинские военные потеряли более 25 человек личного состава, один танк, пять бронетранспортёров и четыре пикапа.