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24 октября, 09:59

ВС РФ отбили все атаки украинских военных в Харьковской области

Российские военные отбили все атаки бойцов ВСУ на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении противник силами до трёх мотопехотных рот предпринял попытки атаковать позиции российских войск в районах населённых пунктов Першотравневое, Орлянка и Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены", — сказал он.

Конашенков отметил, что в результате подразделения ВСУ удалось отбросить на исходные позиции. Украинские военные потеряли более 25 человек личного состава, один танк, пять бронетранспортёров и четыре пикапа.

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Ранее замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ ежедневно теряют сотни военных на Херсонском направлении. По его словам, из-за таких больших потерь украинские военные деморализованы, не хотят идти в атаки и в основном устраивают обстрелы.

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ТАСС / Станислав Красильников

Варвара Романова

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