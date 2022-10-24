ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 октября 2022, 09:59

ВС РФ отбили все атаки украинских военных в Харьковской области

Российские военные отбили все атаки бойцов ВСУ на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении противник силами до трёх мотопехотных рот предпринял попытки атаковать позиции российских войск в районах населённых пунктов Першотравневое, Орлянка и Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены", — сказал он.

Конашенков отметил, что в результате подразделения ВСУ удалось отбросить на исходные позиции. Украинские военные потеряли более 25 человек личного состава, один танк, пять бронетранспортёров и четыре пикапа.

Оператор дрона получил ранение, но продолжил наводить удары по ВСУ
Оператор дрона получил ранение, но продолжил наводить удары по ВСУ

Ранее замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ ежедневно теряют сотни военных на Херсонском направлении. По его словам, из-за таких больших потерь украинские военные деморализованы, не хотят идти в атаки и в основном устраивают обстрелы.

BannerImage

ТАСС / Станислав Красильников

Варвара Романова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Игорь Конашенков
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar