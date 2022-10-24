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Опубликовано 24 октября 2022, 10:06

Российские военные поразили четыре пункта управления ВСУ

Вооружённые силы России поразили четыре пункта управления войск Украины в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях. Такое заявление в ходе брифинга сделал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления ВСУ в районах населённых пунктов Степовая Новосёловка в Харьковской области, Давыдов Брод, Андреевка в Херсонской области, Оленовка в Николаевской области", — сказал он.

Вместе с тем российские силовики поразили 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику ВСУ в 174 районах. Также уничтожен склад боеприпасов украинских военных в населённом пункте Двуречная в Харьковской области.

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Ранее сообщалось, что ВС РФ отбили все атаки украинских военных в Харьковской области. По словам генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, в результате ВСУ потеряли более 25 человек личного состава, один танк, пять бронетранспортёров и четыре пикапа.

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Евгения Колесникова
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