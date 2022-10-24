Фигуристу Артуру Даниеляну запретили выступать на соревнованиях в России

Федерация фигурного катания Москвы (ФФКМ) запретила вице-чемпиону Европы в мужском одиночном катании Артуру Даниеляну выступать на всероссийских и межрегиональных соревнованиях, сообщила пресс-служба ФФКМ. Соответствующее решение связано с тем, что в конце августа Даниелян ушёл из группы тренера Елены Буяновой в Москве и начал тренироваться у Евгения Рукавицына в Санкт-Петербурге.

Согласно протоколу президиума ФФКМ от 14 сентября, в 2016 году фигуриста зачислили в СШОР по фигурному катанию имени С. А. Жука. При этом он состоит в сборной команде Москвы и является призывником, проходящим военную службу в спортивной роте ЦСКА. Даниелян нарушил положение президиума о порядке переходов спортсменов из одного организации в другую, а именно не подал в ФФКМ соответствующее заявление с указанием даты и обоснования. Кроме того, там подчеркнули, что фигурист должен проходить военную службу по месту, которое определяет военком.