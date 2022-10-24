Стал известен гонорар Ислама Махачева за победу над Оливейрой в турнире UFC
Новый чемпион UFC Ислам Махачев получил за победу над Оливейрой миллион долларов
Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев получил около миллиона долларов за победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC в Абу-Даби. Об этом сообщает портал Totalsportal.com.
Так, по данным издания, 31-летний дагестанец заработал гонорар в размере 500 тысяч долларов. Ещё 350 тысяч долларов россиянин получил в качестве процента от продаж платных трансляций, также ему накапали бонусы за победу и рекламу в размере 132 тысяч долларов.
При этом бразилец Оливейра заработал почти 1,3 миллиона долларов, потому что по контракту для него предусмотрены более крупный гонорар и процент от онлайн-трансляций.
Ранее сообщалось, что россиянин Ислам Махачев победил Оливейру и стал чемпионом UFC в лёгком весе. Схватка завершилась удушающим приёмом во втором раунде поединка в Абу-Даби, соперник постучал в знак сдачи. Это второй случай, когда россиянин стал чемпионом UFC в лёгком весе.
ТАСС / Валерий Шарифулин