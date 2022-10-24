Стал известен гонорар Ислама Махачева за победу над Оливейрой в турнире UFC

Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев получил около миллиона долларов за победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC в Абу-Даби. Об этом сообщает портал Totalsportal.com.

Так, по данным издания, 31-летний дагестанец заработал гонорар в размере 500 тысяч долларов. Ещё 350 тысяч долларов россиянин получил в качестве процента от продаж платных трансляций, также ему накапали бонусы за победу и рекламу в размере 132 тысяч долларов.

При этом бразилец Оливейра заработал почти 1,3 миллиона долларов, потому что по контракту для него предусмотрены более крупный гонорар и процент от онлайн-трансляций.