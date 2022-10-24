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24 октября, 10:06

Песков предупредил, что Россия будет защищать свои международные активы от посягательств Запада

Многие российские активы, включая золотовалютные резервы, фактически незаконно сворованы странами коллективного Запада. Об этом заявил в беседе с журналистами в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал эти действия незаконными и заверил, что Москва будет искать возможности для защиты своих международных активов.

"Принятие таких решений <…> будет ещё одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. Безусловно, мы будем изыскивать возможности бороться с этим", — подчеркнул представитель Кремля.

Премьер Польши предложил поделить замороженные российские активы между ЕС и Украиной

Премьер Польши предложил поделить замороженные российские активы между ЕС и Украиной

Напомним, что ранее лидеры стран – членов Евросоюза поручили Еврокомиссии проработать возможность использования замороженных российских активов для нужд Украины. В документах Брюсселя уже перечислены условия "справедливого мира" для Украины, который якобы должен включать "уважение её территориальной целостности и суверенитета, защищённых Уставом ООН, обеспечение её обороноспособности, обеспечение её восстановления, включая изучение возможности сделать это за счёт средств из России".

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Александр Юнашев

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