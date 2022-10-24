Песков предупредил, что Россия будет защищать свои международные активы от посягательств Запада
Многие российские активы, включая золотовалютные резервы, фактически незаконно сворованы странами коллективного Запада. Об этом заявил в беседе с журналистами в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал эти действия незаконными и заверил, что Москва будет искать возможности для защиты своих международных активов.
"Принятие таких решений <…> будет ещё одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. Безусловно, мы будем изыскивать возможности бороться с этим", — подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, что ранее лидеры стран – членов Евросоюза поручили Еврокомиссии проработать возможность использования замороженных российских активов для нужд Украины. В документах Брюсселя уже перечислены условия "справедливого мира" для Украины, который якобы должен включать "уважение её территориальной целостности и суверенитета, защищённых Уставом ООН, обеспечение её обороноспособности, обеспечение её восстановления, включая изучение возможности сделать это за счёт средств из России".
ТАСС / Валерий Шарифулин