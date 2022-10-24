Песков предупредил, что Россия будет защищать свои международные активы от посягательств Запада

Многие российские активы, включая золотовалютные резервы, фактически незаконно сворованы странами коллективного Запада. Об этом заявил в беседе с журналистами в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал эти действия незаконными и заверил, что Москва будет искать возможности для защиты своих международных активов.

"Принятие таких решений <…> будет ещё одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. Безусловно, мы будем изыскивать возможности бороться с этим", — подчеркнул представитель Кремля.