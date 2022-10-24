Художницу Галину Быстрицкую ограбили в её доме двое неизвестных

В Солнечногорском районе Московской области ограбили члена столичного отделения Союза художников России Галину Быстрицкую. Двое неизвестных с медицинскими масками на лицах связали 61-ленюю женщину, забрали её деньги и машину, сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

Художница рассказала полицейским, что грабители вошли в дом через открытую дверь. Они замотали ей руки и ноги скотчем, забрали около миллиона рублей и уехали на её же автомобиле. Машину нашли через полтора часа в километре от дома Быстрицкой. Самих грабителей ещё ищут, уже возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Галина Быстрицкая состоит в живописной секции московского отделения Союза художников с 1992 года. Она является лауреатом премии "Золотая кисть". Её работы хранятся в коллекциях Вологодской картинной галереи, Брянского художественного музея, в музее "Новый Иерусалим", а также в частных собраниях России, США, Германии, Англии, Австрии и ряда других стран.