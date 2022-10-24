Песков подтвердил присвоение звания Героя России морпеху с позывным Струна
Звание Героя России было присвоено легендарному морскому пехотинцу с позывным Струна. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Да, было присвоено [звание Героя России]", — сказал пресс-секретарь президента РФ, комментируя сообщения о подписании соответствующего указа.
Отметим, что Струна руководил освобождением Мариуполя, личность командира морской пехоты остаётся неизвестной. По некоторым данным, он не только командовал группами спецназа морской пехоты, но и сам принимал участие в зачистке Мариуполя от боевиков "Азова"* и остатков 36-й бригады ВСУ. Отличительной чертой военного стал красный рюкзак за плечами, с помощью которого его легко опознать во время перемещений по городу. Бесстрашный боец стал героем песни исполнительницы Юты, которая называется "Струна".
* Запрещённая в России террористическая организация.