Песков подтвердил присвоение звания Героя России морпеху с позывным Струна

Отметим, что Струна руководил освобождением Мариуполя, личность командира морской пехоты остаётся неизвестной. По некоторым данным, он не только командовал группами спецназа морской пехоты, но и сам принимал участие в зачистке Мариуполя от боевиков "Азова"* и остатков 36-й бригады ВСУ. Отличительной чертой военного стал красный рюкзак за плечами, с помощью которого его легко опознать во время перемещений по городу. Бесстрашный боец стал героем песни исполнительницы Юты, которая называется "Струна".