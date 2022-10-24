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Опубликовано 24 октября 2022, 10:10
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Песков подтвердил присвоение звания Героя России морпеху с позывным Струна

Звание Героя России было присвоено легендарному морскому пехотинцу с позывным Струна. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Да, было присвоено [звание Героя России]", — сказал пресс-секретарь президента РФ, комментируя сообщения о подписании соответствующего указа.

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Отметим, что Струна руководил освобождением Мариуполя, личность командира морской пехоты остаётся неизвестной. По некоторым данным, он не только командовал группами спецназа морской пехоты, но и сам принимал участие в зачистке Мариуполя от боевиков "Азова"* и остатков 36-й бригады ВСУ. Отличительной чертой военного стал красный рюкзак за плечами, с помощью которого его легко опознать во время перемещений по городу. Бесстрашный боец стал героем песни исполнительницы Юты, которая называется "Струна".

* Запрещённая в России террористическая организация.

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t.me/milchronicles

Александр Юнашев
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