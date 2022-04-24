5 героев Российской армии, которыми восхищаются на Западе Оглавление Алексей Гюрза Ефентьев и "Бешеная рота" Анатолий Лебедь — Русский Рэмбо Русский Танк в Беслане Александр Прохоренко Морпех с позывным Струна против батальона "Азов" в Мариуполе Спецоперация на Украине лишний раз доказала, что Армия России невероятно популярна за рубежом. 98312 98312 Александр Прохоренко, Анатолий Лебедь, Алексей Гюрза. Обложка © orengrad.ru, © ТАСС / Виталий Рагулин, © VK / supergurza

Алексей Гюрза Ефентьев и "Бешеная рота"

Алексей Гюрза. Фото © VK / supergurza

Это уже после антитеррористической операции улыбчивый разведчик не раз появлялся в интервью и рассказывал о буднях боевой работы. На Кавказе, когда Ефентьев и его группа зачищали бандформирования и каждый бой принимали как последний, было не до улыбок. Боевики неслучайно прозвали разведроту 166-й отдельной мотострелковой бригады под командованием майора Ефентьева "бешеной". Когда позывной Гюрза звучал в радиообмене российских войск, даже арабские наёмники, приехавшие воевать за деньги, предпочитали убираться из района, где проходит зачистка.

Такую репутацию подразделению создал не только Гюрза, но и его бойцы. По рассказам офицеров, заставших "Бешеную роту" в действии, бойцы 166-й разведроты предпочитали воевать там, где враг ожидает этого меньше всего. Воевали умело: несмотря на численный перевес противника, "Бешеные" всегда устраивали засады таким образом, чтобы из-под огня не мог выйти никто. Чтобы их всегда, особенно в бою, отличали от пехоты, спецназовцы носили чёрные повязки. Те, кто успел побывать в бою рядом с ротой Ефентьева, отмечали, что именно дерзость, по-хорошему звериная, боевая наглость как раз и помогали им в бою.

Гюрза хорошо известен и американской публике. Правда, не совсем понятно, кто именно рассказал пользователям Reddit о mad russian squadron, но характерное "на", вставляемое Ефентьевым после каждого слова вместо запятой, американцы выучили уже давно.

Анатолий Лебедь — Русский Рэмбо

Герой России, подполковник Воздушно-десантных войск Анатолий Лебедь. Фото © ТАСС / Виталий Рагулин

Подполковник и офицер 45-й бригады спецназа ВДВ Анатолий Лебедь — один из самых известных людей в Российских вооружённых силах. Его фотографии с пулемётом наперевес ещё из Афганистана в своё время обсуждали на CNN. Повод был крупный: в 2008 году после агрессии Грузии против Южной Осетии и попытки провести операцию "Чистое поле", сровняв с землёй Цхинвал и близлежащие города, Лебедь и группа спецназа ВДВ под его командованием пробились в грузинский порт Поти. За успешное выполнение боевого задания и отправку грузинского флота на дно Чёрного моря Лебедь стал кавалером ордена Святого Георгия IV степени.

Любопытно, что перед операцией по принуждению Грузии к миру с Лебедем произошло два важных события. 25 июня 2003 года в горах под Улус-Кертом Анатолий Лебедь подорвался на мине. В результате ранения ему была ампутирована правая ступня. Всё шло к тому, что его комиссуют со службы. Однако командование пошло навстречу боевому офицеру и разрешило продолжать службу с протезом. Позднее генералы скажут, что ни разу не пожалели о своём решении.

Уже через год, 9 января 2004 года, в сложном бою он уничтожил трёх боевиков, но, прикрывая рядового от пуль, был ранен осколками от гранаты. После ранения Лебедь несколько минут вёл бой, уничтожив троих (по другим данным — четверых) боевиков. В 2005 году за проявленное мужество Анатолий Лебедь получил звание Героя России. Прозвище Рэмбо он получил от сослуживцев за подвиг, который привёл его к награде. Пользователи Reddit, узнавшие историю Лебедя, отметили, что "его характер полностью описывает то, какие русские на самом деле".

Русский Танк в Беслане

Боец "Вымпела" Максим Разумовский. Фото © ruposters.ru

Боец "Вымпела", фотография которого облетела все мировые СМИ, долгое время оставался неизвестен. Его с лёгкой подачи кого-то из западных журналистов назвали Русским Танком, а позже силовики рассекретили и имя. Максим Разумовский, чьё фото на века осталось в Интернете с этой подписью, служил в "Вымпеле" вместе со старшим братом. Задолго до теракта в Беслане и Дмитрий, и Максим Разумовские не раз бывали в боях — их послужной список отсчитывается с середины 90-х, самого пика активности групп специального назначения на Кавказе.

В Беслан братья, служившие в управлении "В" ФСБ России, прибыли вместе и вместе пошли на штурм здания после получения приказа. Почти сразу на подходе к захваченной террористами школе по группе Разумовского открыли огонь из пулемёта. Подполковник Дмитрий Разумовский, руководивший группой, был убит снайпером, а его младший брат Максим оказался ранен оболочкой от пули, но продолжил бой и ворвался в здание школы. На втором этаже школы в метре от него взорвалась граната от РПГ — лицо и голову Максима посекло осколками, но бинтоваться и осматривать себя не было времени, штурм нужно было закончить любой ценой. В таком виде Разумовский-младший и вышел к журналистам.

Александр Прохоренко

Офицер Александр Прохоренко. Фото © orengrad.ru

17 марта 2016 года в боях за Пальмиру в Сирии погиб Александр Прохоренко. 25-летний офицер Сил специальных операций проводил корректировку огня — то есть делал то, что считается самой опасной работой. Передовой авиационный наводчик (ПАН) — так называется воинская специальность, для которой нужны не только выдержка и здоровье, но и острый ум и способность быстро анализировать происходящее.

В Сирии авианаводчики спецназа были злейшим врагом боевиков — за их поимку и ликвидацию, по некоторым данным, предлагали награду по 200 тыс. долларов. К моменту своей гибели Прохоренко провёл в боевом выходе целую неделю: отойти к своим возможности не было, и в самый неподходящий момент позиции спецназовца обнаружили боевики. Не желая сдаваться противнику, Прохоренко вызвал огонь на себя, успев сообщить по рации координаты места, и обронил короткую фразу: "Работайте, пацаны!" Через неделю после гибели Прохоренко Пальмира была освобождена сирийской армией при поддержке российских ВКС.

После гибели Прохоренко в западном сегменте Интернета даже опытные военные стали писать, что "так не смог бы поступить ни один американец" и "там, где есть русский солдат, — зло не выживет".

Морпех с позывным Струна против батальона "Азов" в Мариуполе

Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © ТАСС / Сергей Бобылев

Личность командира морской пехоты, руководившего освобождением Мариуполя, остаётся неизвестной. В Минобороны России пока не комментировали многочисленные видео с человеком, в руках которого военная радиостанция, а за плечами характерный красный рюкзак, с помощью которого главного группы легко опознать во время перемещений по городу. Известно, что Струна — тот самый морпех, заходивший в Мариуполь одним из первых. По некоторым данным, он не только командовал группами спецназа морской пехоты, но и сам принимал участие в зачистке Мариуполя от боевиков "Азова" и остатков 36-й бригады ВСУ.

На кадрах военной хроники, снятой репортёрами, не видно его лица, зато видна выучка — пока вокруг грохочут выстрелы, а тяжёлые танки ревут двигателями и лязгают гусеницами, морпех Струна спокойно отдаёт приказы по рации, а ещё через минуту наводит танки на объекты, в которых засели азовцы.

Широкой публике, в том числе и на Западе, Струна стал известен после видео, опубликованного боевиками "Азова" в ответ на предложение сложить оружие и выйти с территории "Азовстали". В БТР, которым командовал морпех, прилетела граната из шведского гранатомёта AT-4. Техника не получила практически никаких повреждений, а ещё через несколько секунд машина развернула орудие и дала залп по месту пуска. В комментариях к видео, на котором запечатлён Струна, пользователи пишут, что "этот русский точно знает, что делает".

Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © ТАСС / Сергей Бобылев, orengrad.ru Кто из российских военных известнее всего? 0 Алексей Ефентьев — Гюрза Анатолий Лебедь — Рэмбо Александр Прохоренко Морпех с позывным Струна

Авторы Сергей Андреев