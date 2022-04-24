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5 героев Российской армии, которыми восхищаются на Западе

Оглавление
Алексей Гюрза Ефентьев и "Бешеная рота"
Анатолий Лебедь — Русский Рэмбо
Русский Танк в Беслане
Александр Прохоренко
Морпех с позывным Струна против батальона "Азов" в Мариуполе

Спецоперация на Украине лишний раз доказала, что Армия России невероятно популярна за рубежом.

Опубликовано 23 апреля 2022, 21:40
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Александр Прохоренко, Анатолий Лебедь, Алексей Гюрза. Обложка © orengrad.ru, © ТАСС / Виталий Рагулин, © VK / supergurza

Александр Прохоренко, Анатолий Лебедь, Алексей Гюрза. Обложка © orengrad.ru, © ТАСС / Виталий Рагулин, © VK / supergurza

Алексей Гюрза Ефентьев и "Бешеная рота"

Алексей Гюрза. Фото © VK / supergurza

Алексей Гюрза. Фото © VK / supergurza

Это уже после антитеррористической операции улыбчивый разведчик не раз появлялся в интервью и рассказывал о буднях боевой работы. На Кавказе, когда Ефентьев и его группа зачищали бандформирования и каждый бой принимали как последний, было не до улыбок. Боевики неслучайно прозвали разведроту 166-й отдельной мотострелковой бригады под командованием майора Ефентьева "бешеной". Когда позывной Гюрза звучал в радиообмене российских войск, даже арабские наёмники, приехавшие воевать за деньги, предпочитали убираться из района, где проходит зачистка.

Такую репутацию подразделению создал не только Гюрза, но и его бойцы. По рассказам офицеров, заставших "Бешеную роту" в действии, бойцы 166-й разведроты предпочитали воевать там, где враг ожидает этого меньше всего. Воевали умело: несмотря на численный перевес противника, "Бешеные" всегда устраивали засады таким образом, чтобы из-под огня не мог выйти никто. Чтобы их всегда, особенно в бою, отличали от пехоты, спецназовцы носили чёрные повязки. Те, кто успел побывать в бою рядом с ротой Ефентьева, отмечали, что именно дерзость, по-хорошему звериная, боевая наглость как раз и помогали им в бою.

Гюрза хорошо известен и американской публике. Правда, не совсем понятно, кто именно рассказал пользователям Reddit о mad russian squadron, но характерное "на", вставляемое Ефентьевым после каждого слова вместо запятой, американцы выучили уже давно.

Какое "невидимое оружие" Россия использует на Украине
Какое "невидимое оружие" Россия использует на Украине

Анатолий Лебедь — Русский Рэмбо

Герой России, подполковник Воздушно-десантных войск Анатолий Лебедь. Фото © ТАСС / Виталий Рагулин

Герой России, подполковник Воздушно-десантных войск Анатолий Лебедь. Фото © ТАСС / Виталий Рагулин

Подполковник и офицер 45-й бригады спецназа ВДВ Анатолий Лебедь — один из самых известных людей в Российских вооружённых силах. Его фотографии с пулемётом наперевес ещё из Афганистана в своё время обсуждали на CNN. Повод был крупный: в 2008 году после агрессии Грузии против Южной Осетии и попытки провести операцию "Чистое поле", сровняв с землёй Цхинвал и близлежащие города, Лебедь и группа спецназа ВДВ под его командованием пробились в грузинский порт Поти. За успешное выполнение боевого задания и отправку грузинского флота на дно Чёрного моря Лебедь стал кавалером ордена Святого Георгия IV степени.

Любопытно, что перед операцией по принуждению Грузии к миру с Лебедем произошло два важных события. 25 июня 2003 года в горах под Улус-Кертом Анатолий Лебедь подорвался на мине. В результате ранения ему была ампутирована правая ступня. Всё шло к тому, что его комиссуют со службы. Однако командование пошло навстречу боевому офицеру и разрешило продолжать службу с протезом. Позднее генералы скажут, что ни разу не пожалели о своём решении.

Уже через год, 9 января 2004 года, в сложном бою он уничтожил трёх боевиков, но, прикрывая рядового от пуль, был ранен осколками от гранаты. После ранения Лебедь несколько минут вёл бой, уничтожив троих (по другим данным — четверых) боевиков. В 2005 году за проявленное мужество Анатолий Лебедь получил звание Героя России. Прозвище Рэмбо он получил от сослуживцев за подвиг, который привёл его к награде. Пользователи Reddit, узнавшие историю Лебедя, отметили, что "его характер полностью описывает то, какие русские на самом деле".

Кто заманил украинских радикалов и ВСУ на "Азовсталь"
Кто заманил украинских радикалов и ВСУ на "Азовсталь"

Русский Танк в Беслане

Боец "Вымпела" Максим Разумовский. Фото © ruposters.ru

Боец "Вымпела" Максим Разумовский. Фото © ruposters.ru

Боец "Вымпела", фотография которого облетела все мировые СМИ, долгое время оставался неизвестен. Его с лёгкой подачи кого-то из западных журналистов назвали Русским Танком, а позже силовики рассекретили и имя. Максим Разумовский, чьё фото на века осталось в Интернете с этой подписью, служил в "Вымпеле" вместе со старшим братом. Задолго до теракта в Беслане и Дмитрий, и Максим Разумовские не раз бывали в боях — их послужной список отсчитывается с середины 90-х, самого пика активности групп специального назначения на Кавказе.

В Беслан братья, служившие в управлении "В" ФСБ России, прибыли вместе и вместе пошли на штурм здания после получения приказа. Почти сразу на подходе к захваченной террористами школе по группе Разумовского открыли огонь из пулемёта. Подполковник Дмитрий Разумовский, руководивший группой, был убит снайпером, а его младший брат Максим оказался ранен оболочкой от пули, но продолжил бой и ворвался в здание школы. На втором этаже школы в метре от него взорвалась граната от РПГ — лицо и голову Максима посекло осколками, но бинтоваться и осматривать себя не было времени, штурм нужно было закончить любой ценой. В таком виде Разумовский-младший и вышел к журналистам.

Александр Прохоренко

Офицер Александр Прохоренко. Фото © orengrad.ru

Офицер Александр Прохоренко. Фото © orengrad.ru

17 марта 2016 года в боях за Пальмиру в Сирии погиб Александр Прохоренко. 25-летний офицер Сил специальных операций проводил корректировку огня — то есть делал то, что считается самой опасной работой. Передовой авиационный наводчик (ПАН) — так называется воинская специальность, для которой нужны не только выдержка и здоровье, но и острый ум и способность быстро анализировать происходящее.

В Сирии авианаводчики спецназа были злейшим врагом боевиков — за их поимку и ликвидацию, по некоторым данным, предлагали награду по 200 тыс. долларов. К моменту своей гибели Прохоренко провёл в боевом выходе целую неделю: отойти к своим возможности не было, и в самый неподходящий момент позиции спецназовца обнаружили боевики. Не желая сдаваться противнику, Прохоренко вызвал огонь на себя, успев сообщить по рации координаты места, и обронил короткую фразу: "Работайте, пацаны!" Через неделю после гибели Прохоренко Пальмира была освобождена сирийской армией при поддержке российских ВКС.

После гибели Прохоренко в западном сегменте Интернета даже опытные военные стали писать, что "так не смог бы поступить ни один американец" и "там, где есть русский солдат, — зло не выживет".

Как спецназ ССО отбил атаку 300 боевиков
Как спецназ ССО отбил атаку 300 боевиков

Морпех с позывным Струна против батальона "Азов" в Мариуполе

Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © ТАСС / Сергей Бобылев

Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © ТАСС / Сергей Бобылев

Личность командира морской пехоты, руководившего освобождением Мариуполя, остаётся неизвестной. В Минобороны России пока не комментировали многочисленные видео с человеком, в руках которого военная радиостанция, а за плечами характерный красный рюкзак, с помощью которого главного группы легко опознать во время перемещений по городу. Известно, что Струна — тот самый морпех, заходивший в Мариуполь одним из первых. По некоторым данным, он не только командовал группами спецназа морской пехоты, но и сам принимал участие в зачистке Мариуполя от боевиков "Азова" и остатков 36-й бригады ВСУ.

На кадрах военной хроники, снятой репортёрами, не видно его лица, зато видна выучка — пока вокруг грохочут выстрелы, а тяжёлые танки ревут двигателями и лязгают гусеницами, морпех Струна спокойно отдаёт приказы по рации, а ещё через минуту наводит танки на объекты, в которых засели азовцы.

Широкой публике, в том числе и на Западе, Струна стал известен после видео, опубликованного боевиками "Азова" в ответ на предложение сложить оружие и выйти с территории "Азовстали". В БТР, которым командовал морпех, прилетела граната из шведского гранатомёта AT-4. Техника не получила практически никаких повреждений, а ещё через несколько секунд машина развернула орудие и дала залп по месту пуска. В комментариях к видео, на котором запечатлён Струна, пользователи пишут, что "этот русский точно знает, что делает".

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Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © ТАСС / Сергей Бобылев, orengrad.ru

Кто из российских военных известнее всего?

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Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев
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