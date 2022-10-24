В Кремле раскрыли, почему Путин стал реже общаться с Шольцем и Макроном

У президента России Владимира Путина стало меньше контактов с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, потому что они не хотят прислушиваться к позиции Москвы. Об этом, отвечая на вопросы журналистов в понедельник, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, Макрон и Шольц также продемонстрировали неготовность участвовать в посреднических действиях по урегулированию на Украине.

"В последнее время они не проявляют желания каким-то образом прислушиваться к позиции российской стороны и участвовать в каких-то усилиях по оказанию посреднических услуг. Вот поэтому контактов с ними стало меньше", — пояснил журналистам представитель Кремля.

При этом пресс-секретарь президента России обратил внимание на значительное количество контактов Владимира Путина, к примеру, с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Анкара занимает позицию, отличную от позиции, которой придерживаются Париж и Берлин", — указал Песков.