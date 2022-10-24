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Регион
Опубликовано 24 октября 2022, 10:16
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Более 80 военных потеряли ВСУ при атаке на Николаевско-Криворожском направлении

Вооружённые силы Украины попытались атаковать позиции ВС РФ на Николаевско-Криворожском направлении. В результате противник понёс потери, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Николаевско-Криворожском направлении противник безуспешно атаковал силами батальонной тактической группы позиции российских войск в районах населённых пунктов Брускинское, Пятихатки и Трифоновка Херсонской области", — сообщил он.

Конашенков отметил, что благодаря огневому поражению и сосредоточенным ударам артиллерии РФ удалось уничтожить более 80 человек личного состава ВСУ, 15 автомобилей и 11 боевых бронированных машин.

Российские военные поразили четыре пункта управления ВСУ
Российские военные поразили четыре пункта управления ВСУ

Также российские войска отразили украинские атаки на Южно-Донецком направлении. Огнём артиллерии и активными действиями уничтожено 25 военнослужащих Украины, один танк, три боевые машины пехоты и два автомобиля.

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Telegram / Минобороны России

Евгения Колесникова
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