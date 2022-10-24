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24 октября, 10:34

В "Росэнергоатоме" раскрыли последствия возможного применения Киевом "грязной бомбы"

Эксперт Карчаа: Если Киев применит "грязную бомбу", территории будут загрязнены 30–50 лет

В случае применения Киевом "грязной бомбы" пострадают десятки тысяч человек, а попавшие в зону поражения территории будут загрязнены в течение 30–50 лет. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия 24" сделал советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.

"Я думаю, что речь может пойти минимум о 30–50 годах. <…> Там много факторов, которые это предопределят, но заражение однозначно поразит десятки тысяч людей, это как минимум", — сказал он журналистам.

Песков: Угроза применения Украиной "грязной бомбы" реальна

Песков: Угроза применения Украиной "грязной бомбы" реальна

Как рассказывал Лайф, 23 октября министр обороны России Сергей Шойгу провёл серию телефонных переговоров с западными коллегами. Он созванивался с министрами обороны США, Франции, Турции и Великобритании. Глава Минобороны РФ выразил озабоченность в связи с возможной провокацией со стороны Киева с применением "грязной бомбы".

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова

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