В "Росэнергоатоме" раскрыли последствия возможного применения Киевом "грязной бомбы"
Эксперт Карчаа: Если Киев применит "грязную бомбу", территории будут загрязнены 30–50 лет
В случае применения Киевом "грязной бомбы" пострадают десятки тысяч человек, а попавшие в зону поражения территории будут загрязнены в течение 30–50 лет. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия 24" сделал советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.
"Я думаю, что речь может пойти минимум о 30–50 годах. <…> Там много факторов, которые это предопределят, но заражение однозначно поразит десятки тысяч людей, это как минимум", — сказал он журналистам.
Как рассказывал Лайф, 23 октября министр обороны России Сергей Шойгу провёл серию телефонных переговоров с западными коллегами. Он созванивался с министрами обороны США, Франции, Турции и Великобритании. Глава Минобороны РФ выразил озабоченность в связи с возможной провокацией со стороны Киева с применением "грязной бомбы".
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine