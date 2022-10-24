В "Росэнергоатоме" раскрыли последствия возможного применения Киевом "грязной бомбы"

В случае применения Киевом "грязной бомбы" пострадают десятки тысяч человек, а попавшие в зону поражения территории будут загрязнены в течение 30–50 лет. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия 24" сделал советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.

"Я думаю, что речь может пойти минимум о 30–50 годах. <…> Там много факторов, которые это предопределят, но заражение однозначно поразит десятки тысяч людей, это как минимум", — сказал он журналистам.