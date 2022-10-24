Страны Прибалтики приостановили таможенное сотрудничество с Россией

Прибалтийские страны уведомили ФТС России о замораживании таможенного сотрудничества. Данные письма были отправлены ввиду жёстких политических установок. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил заместитель главы Федеральной таможенной службы РФ Руслан Давыдов.

"Наши границы с Евросоюзом и есть границы с Прибалтийскими странами и Финляндией. <…> В силу политических жёстких установок мы получили от этих стран прямые письма о замораживании таможенного сотрудничества. Не отвечают на звонки", — сказал он.

Давыдов подчеркнул, что у России все эти годы были прекрасные отношения с таможенным руководством стран Прибалтики и Финляндии. В конце этого лета в очереди на латвийской стороне стояла тысяча машин, желающих пересечь границу с РФ. Они везли востребованные на нашем рынке товары. Но решение о заморозке сотрудничества принято из политических соображений, считает он.