Европейские страны не смогут полностью заменить голубое топливо из России. Об этом в беседе с Parlamentní listy сообщил экс-глава чешской газовой компании Prazska plynarenska Павел Янечек. По его словам, подобная возможность абсолютно исключена.

Янечек считает, что компенсировать отсутствие российских энергоресурсов не поможет топливо из Норвегии и Соединённых Штатов Америки. Он уверен, что дефицит газа из РФ может привести к распаду Чехии.

"Природный газ для нас — стратегическое сырьё, без которого не обойтись. И за отсутствующий газ нам пришлось бы расплачиваться демократией и целостностью чешского государства", — заключил собеседник издания.