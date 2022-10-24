В Чехии назвали незаменимым газ из России
Бывший глава Prazska plynarenska: Европа не сможет найти альтернативу газу из России
Европейские страны не смогут полностью заменить голубое топливо из России. Об этом в беседе с Parlamentní listy сообщил экс-глава чешской газовой компании Prazska plynarenska Павел Янечек. По его словам, подобная возможность абсолютно исключена.
Янечек считает, что компенсировать отсутствие российских энергоресурсов не поможет топливо из Норвегии и Соединённых Штатов Америки. Он уверен, что дефицит газа из РФ может привести к распаду Чехии.
"Природный газ для нас — стратегическое сырьё, без которого не обойтись. И за отсутствующий газ нам пришлось бы расплачиваться демократией и целостностью чешского государства", — заключил собеседник издания.
Ранее Лайф писал, что грядущую зиму Европа сможет пережить благодаря накопленным резервам, а вот в следующем году она столкнётся с рекордными ценами на газ и электричество. Такая перспектива обрисована в докладе Международного валютного фонда.
Shutterstock