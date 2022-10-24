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Опубликовано 24 октября 2022, 10:48

В Запорожье рассказали, как командование ВСУ кидает "на убой" неопытных солдат

Рогов: Украинское командование кидает "на убой" неподготовленных солдат

Украинское командование в первую очередь кидает "на убой" мобилизованных бойцов, которые не имеют военной подготовки. Соответствующее заявление сделал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, из мобилизованных в настоящее время уже сформированы десятки штурмовых отрядов.

"Этих людей будут в первую очередь бросать на убой", — сказал Рогов в эфире Первого канала.

Вместе с тем он подчеркнул, что вдоль линии боевого соприкосновения первой группой отправляют тех, кого не жалко, таких солдат украинские командиры называют "мясом".

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Ранее Лайф сообщал, что бойцы ВСУ записали видео, в котором пожаловались на командиров, бросивших их без еды, ночников и прицелов. Но главное — военные преступления, в которых бойцы признались в обращении. По их же словам, они убивали гражданских, включая женщин и детей, кидали гранаты в подвалы, где прятались люди.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова
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