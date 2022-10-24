СБУ опубликовала аудиозаписи, якобы подтверждающие связь директора "Мотор Сич" с РФ

Аудиозаписи телефонных разговоров, в которых, предположительно, участвует директор украинского предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев, опубликовала Служба безопасности Украины (СБУ). Утверждается, что эти записи подтверждают его связь с РФ в поставках военных товаров для авиации России.

"Служба безопасности Украины опубликовала аудиозаписи телефонных разговоров президента АО "Мотор Сич", подтверждающих его сотрудничество с врагом. Даже после полномасштабного вторжения агрессора должностное лицо, ранее неоднократно избиравшееся народным депутатом от "Партии регионов", продолжало поставлять двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолётам", — сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

Человек на аудиозаписи, чей голос представляют как голос Богуслаева, обсуждает поставки запчастей в Россию через Хорватию и Черногорию и возможность заключения контракта на двигатели для вертолётов Mи-24, Mи-35 и Mи-28. Он также выразил надежду, что российские войска не остановят наступление, и заявил, что у него нет претензий касательно обстрела завода "Мотор Сич" "Искандерами".