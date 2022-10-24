Боксёр Усик заявил, что после поединка с Фьюри намерен разобраться с Уайлдером
Украинский боксёр в тяжёлом весе Александр Усик заявил, что после поединка с чемпионом WBC в супертяжёлом весе британцем Тайсоном Фьюри он собирается встретиться с экс-чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе американцем Деонтеем Уайлдером.
"Я разберусь с Тайсоном Фьюри, а потом будем разговаривать с Деонтеем Уайлдером", — сказал 35-летний спортсмен в коротком интервью, опубликованном на ютуб-канале ES News.
К слову, менеджер украинского спортсмена Александр Красюк уже подтвердил журналистам, что бой с Фьюри состоится. Пока не известно, когда планируется провести поединок, однако ранее в СМИ появилась информация о том, что встреча может состояться уже в феврале 2023 года.
Кстати, ранее Усик заявил, что планирует завершить свою спортивную карьеру после ещё трёх боёв. Тяжеловес мечтает сразиться с Тайсоном Фьюри, Саулем Альваресом, а после провести финальный поединок на Украине.
Getty Images / Julian Finney