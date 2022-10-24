Лавров: Россия поднимет в ООН вопрос о готовящейся провокации Киева с "грязной бомбой"

Москва перепроверила информацию о том, что Киев планирует провокацию с применением "грязной бомбы", это не пустое подозрение. Поэтому Россия намерена поставить этот вопрос на обсуждение в ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас есть конкретная информация относительно тех учреждений на Украине, тех научных институтов, которые обладают технологиями, позволяющими соорудить ту самую "грязную бомбу". Есть информация, которую мы перепроверяли по соответствующим каналам, о том, что это не пустое подозрение, что здесь есть серьёзное основание полагать, что подобные вещи могут планироваться", — отметил министр на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейном Брахимом Тахой.

По словам Лаврова, российские дипломаты предприняли все необходимые шаги для обсуждения этого вопроса на международных площадках, прежде всего в ООН.