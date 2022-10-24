"Зрители почувствуют трагедию": Стали известны подробности второго сезона "Дома дракона"

Во втором сезоне "Дома дракона" будет больше сцен войны, а также юмора. Об этом заявил шоураннер сериала Райан Кондал. По его словам, зрителей ждёт возросший уровень трагедии. Он подчеркнул, что создатели специально затянули повествование в первой части, чтобы люди смогли лучше понять характеры персонажей.

"Мы доберёмся до зрелища. Но вы должны понять сложности этих людей перед тем, как они будут брошены на войну. Второй сезон будет соответствовать тому ритму, который люди привыкли ожидать от "Игры престолов". <...> Зрители почувствуют трагедию, потому что мы проделали большую работу", — приводит его слова Deadline.

При этом шоураннер добавил, что в сериале будет больше забавных моментов. Так, Кондал отметил, что во втором сезоне в юморе отличится персонаж актёра Мэтта Смита Деймон.