Озвучена площадь заражения местности в случае подрыва Киевом "грязной бомбы"
Кириллов: Подрыв Киевом "грязной бомбы" чреват заражением нескольких тысяч квадратных метров
Возможный подрыв "грязной бомбы" украинской стороной приведёт к радиоактивному заражению местности на огромной площади — до нескольких тысяч квадратных метров. Об этом сообщил на брифинге в понедельник начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.
"Подрыв радиологического взрывного устройства неизбежно приведёт к радиоактивному заражению местности на площади до нескольких тысяч квадратных метров", — сказал генерал-лейтенант.
В ведомстве отметили, что у Киева имеется не только мотив для применения "грязной бомбы", но и научный, технический и производственный потенциал для её создания.
"В результате проведения провокации с применением "грязной бомбы" Украина рассчитывает запугать местное население, увеличить поток беженцев по Европе и выставить Российскую Федерацию как ядерного террориста", — заключил Кириллов.
Ранее агентству РИА "Новости" стало известно, что Киев готовит на территории Украины провокацию с подрывом "грязной бомбы" — маломощного ядерного боеприпаса. Задачу изготовить "грязную бомбу", по данным издания, уже получило руководство Восточного горно-обогатительного комбината, который находится в городе Жёлтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского института ядерных исследований. В настоящий момент работы уже находятся на завершающей стадии. Опасения журналистов и общественности по поводу "грязной бомбы" разделяют в Кремле. Российская сторона также сочла необходимым довести столь важную информацию до глав военных ведомств стран НАТО.
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ТАСС / Симановский Альберт, Щукин Алексей