Озвучена площадь заражения местности в случае подрыва Киевом "грязной бомбы"

Возможный подрыв "грязной бомбы" украинской стороной приведёт к радиоактивному заражению местности на огромной площади — до нескольких тысяч квадратных метров. Об этом сообщил на брифинге в понедельник начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.

"Подрыв радиологического взрывного устройства неизбежно приведёт к радиоактивному заражению местности на площади до нескольких тысяч квадратных метров", — сказал генерал-лейтенант.

В ведомстве отметили, что у Киева имеется не только мотив для применения "грязной бомбы", но и научный, технический и производственный потенциал для её создания.

"В результате проведения провокации с применением "грязной бомбы" Украина рассчитывает запугать местное население, увеличить поток беженцев по Европе и выставить Российскую Федерацию как ядерного террориста", — заключил Кириллов.