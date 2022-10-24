Огромный танкер снёс моторную лодку с тремя рыбаками в Ростове-на-Дону

Огромный танкер "Суздаль" снёс маленькую моторную лодку на реке Дон. Во время происшествия на маломерном судне находились трое рыбаков, к счастью, они успели выпрыгнуть и не пострадали.

Танкер снёс маленькую моторную лодку на реке Дон. Видео © VK / "Донской канал"

ЧП произошло в минувшее воскресенье, 23 октября, в районе разводного железнодорожного моста в Ростове-на-Дону. Кадрами инцидента очевидцы поделились в социальных сетях. Местные следователи по факту случившегося уже организовали проверку.

"Следователи Ростовского следственного управления на транспорте дадут правовую оценку как действиям капитана танкера, допустившего столкновение, так и пассажирам маломерного судна, осуществлявшим рыбную ловлю на судовом ходу реки", — сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.