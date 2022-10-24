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24 октября, 11:32

Огромный танкер снёс моторную лодку с тремя рыбаками в Ростове-на-Дону

Огромный танкер "Суздаль" снёс маленькую моторную лодку на реке Дон. Во время происшествия на маломерном судне находились трое рыбаков, к счастью, они успели выпрыгнуть и не пострадали.

Танкер снёс маленькую моторную лодку на реке Дон. Видео © VK / "Донской канал"

ЧП произошло в минувшее воскресенье, 23 октября, в районе разводного железнодорожного моста в Ростове-на-Дону. Кадрами инцидента очевидцы поделились в социальных сетях. Местные следователи по факту случившегося уже организовали проверку.

"Следователи Ростовского следственного управления на транспорте дадут правовую оценку как действиям капитана танкера, допустившего столкновение, так и пассажирам маломерного судна, осуществлявшим рыбную ловлю на судовом ходу реки", — сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

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Ранее Лайф сообщал, что в Приморье спасли людей с севшего на мель катамарана. Некоторых пассажиров ещё до прихода баржи забирали катерами.

Обложка ©

VK / "Донской канал"

Наталья Исакова

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