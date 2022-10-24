Спасатели установили связь с туристами на Итурупе

Спасатели, отправившиеся на поиски группы туристов, которые остановились из-за плохого самочувствия у подножия вулкана Баранский на острове Итуруп, смогли связаться с ними. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области в соцсети "ВКонтакте".

"Посредством связи с туристической группой через оператора компании МВС "Телеком" установлено улучшение самочувствия всех членов группы, 25.10.2022 группа продолжит движение по ранее запланированному маршруту", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в 18:15 (10:15 мск) 24 октября спасатели вернулись в село Буревестник, поиски туристов результатов не дали. А уже завтра наземная группа отправится на вулкан Баранский навстречу потерявшимся.