В Минобороны раскрыли план Киева по провокации с подрывом "грязной бомбы"

Власти Украины намерены замаскировать подрыв "грязной бомбы" под случайное срабатывание российского ядерного боеприпаса. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"По планам киевского режима подрыв такого боеприпаса можно будет замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащённый уран", — сказал он на брифинге.