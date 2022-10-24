В Минобороны раскрыли план Киева по провокации с подрывом "грязной бомбы"
МО: Киев хочет замаскировать взрыв "грязной бомбы" под подрыв российского боеприпаса
Власти Украины намерены замаскировать подрыв "грязной бомбы" под случайное срабатывание российского ядерного боеприпаса. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"По планам киевского режима подрыв такого боеприпаса можно будет замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащённый уран", — сказал он на брифинге.
По плану Киева наличие в воздухе радиоактивных изотопов впоследствии будет зафиксировано системой мониторинга в Европе и последует обвинение России в применении тактического ядерного оружия.
Как рассказывал Лайф, 23 октября министр обороны России Сергей Шойгу провёл серию телефонных переговоров с западными коллегами. Он созванивался с министрами обороны США, Франции, Турции и Великобритании. Глава Минобороны РФ выразил озабоченность в связи с возможной провокацией со стороны Киева с применением "грязной бомбы". Опасения по поводу "грязной бомбы" разделяют в Кремле. Российская сторона также сочла необходимым довести столь важную информацию до глав военных ведомств стран НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ поднимет вопрос с этой провокацией Киева в ООН.
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