ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 октября 2022, 11:42
3149

В Минобороны раскрыли план Киева по провокации с подрывом "грязной бомбы"

МО: Киев хочет замаскировать взрыв "грязной бомбы" под подрыв российского боеприпаса

Власти Украины намерены замаскировать подрыв "грязной бомбы" под случайное срабатывание российского ядерного боеприпаса. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"По планам киевского режима подрыв такого боеприпаса можно будет замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащённый уран", — сказал он на брифинге.

По плану Киева наличие в воздухе радиоактивных изотопов впоследствии будет зафиксировано системой мониторинга в Европе и последует обвинение России в применении тактического ядерного оружия.

Озвучена площадь заражения местности в случае подрыва Киевом "грязной бомбы"
Озвучена площадь заражения местности в случае подрыва Киевом "грязной бомбы"

Как рассказывал Лайф, 23 октября министр обороны России Сергей Шойгу провёл серию телефонных переговоров с западными коллегами. Он созванивался с министрами обороны США, Франции, Турции и Великобритании. Глава Минобороны РФ выразил озабоченность в связи с возможной провокацией со стороны Киева с применением "грязной бомбы". Опасения по поводу "грязной бомбы" разделяют в Кремле. Российская сторона также сочла необходимым довести столь важную информацию до глав военных ведомств стран НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ поднимет вопрос с этой провокацией Киева в ООН.

BannerImage

Unsplash

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar