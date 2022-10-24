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24 октября, 11:37

Шольц: С 24 февраля в Германию прибыло порядка миллиона беженцев с Украины

На территорию Германии прибыло порядка одного миллиона беженцев с Украины после начала российскими военными спецоперации. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"С 24 февраля у нас нашёл убежище 1 000 000 украинцев с Украины, помимо их соотечественников, которые уже жили здесь, в Германии", — сказал Шольц.

Канцлер добавил, что все прибывшие были и остаются для Германии "очень желанными".

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Ранее Лайф рассказывал, что неизвестные подожгли приют с украинскими беженцами на севере Германии. Никто из находившихся в отеле не пострадал.

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Twitter / Bundeskanzler Olaf Scholz

Артур Лапсаков

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