Шольц: С 24 февраля в Германию прибыло порядка миллиона беженцев с Украины
На территорию Германии прибыло порядка одного миллиона беженцев с Украины после начала российскими военными спецоперации. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"С 24 февраля у нас нашёл убежище 1 000 000 украинцев с Украины, помимо их соотечественников, которые уже жили здесь, в Германии", — сказал Шольц.
Канцлер добавил, что все прибывшие были и остаются для Германии "очень желанными".
Ранее Лайф рассказывал, что неизвестные подожгли приют с украинскими беженцами на севере Германии. Никто из находившихся в отеле не пострадал.
Обложка ©
Twitter / Bundeskanzler Olaf Scholz