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24 октября, 12:39

18-летний парень с ножом пытался проникнуть в школу в Пермском крае

Молодой парень с ножом пытался проникнуть в школу № 4 в городе Чайковского Пермского края. По данным Лайфа, юношу задержали подоспевшие на место росгвардейцы.

Росгвардейцы у дома напротив школы, куда проник парень с ножом. Видео © LIFE

18-летний Марк Л. вооружился кухонным ножом, но не смог попасть через центральный вход, поэтому сломал запасную дверь с торца учебного заведения и проник в здание. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, парень хотел забрать телефон у младшего брата, который в этот момент был на занятиях. Однако сделать этого не получилось: внутри незваного гостя задержали сотрудники Росгвардии, прибывшие на место после того, как охранник школы нажал тревожную кнопку. Предварительно, задержанный имеет психическое заболевание и состоит на учёте врача-психиатра.

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В Росгвардии сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет. При этом когда парень пытался войти через центральный вход, он вёл себя агрессивно и пинал дверь. Сейчас с ним проводятся доследственные мероприятия.

Ранее Лайф рассказывал, как камеры сняли жестокое нападение 15-летнего школьника из Симферополя на одноклассника с ножом. Между парнями возник спор из-за того, что пострадавший быстрее пробежал на уроке физкультуры. Проигравший потребовал от одноклассника извиниться за это на коленях, но тот отказался и продолжил заниматься своими делами.

Обложка ©

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Артур Лапсаков

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