Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

В Харькове прозвучали взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН в телеграм-канале.

"Сообщается, что в Харькове слышны звуки взрывов. Проверяем информацию", — говорится в сообщении.

Власти города пока эти данные не подтвердили.