Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
ТСН: В Харькове слышны взрывы, информация проверяется
В Харькове прозвучали взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН в телеграм-канале.
"Сообщается, что в Харькове слышны звуки взрывов. Проверяем информацию", — говорится в сообщении.
Власти города пока эти данные не подтвердили.
Ранее Лайф рассказывал, что российские военные поразили четыре пункта управления ВСУ в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях. Вместе с тем российские силовики ликвидировали 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях.
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