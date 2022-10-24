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24 октября, 12:31

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

ТСН: В Харькове слышны взрывы, информация проверяется

В Харькове прозвучали взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН в телеграм-канале.

"Сообщается, что в Харькове слышны звуки взрывов. Проверяем информацию", — говорится в сообщении.

Власти города пока эти данные не подтвердили.

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Ранее Лайф рассказывал, что российские военные поразили четыре пункта управления ВСУ в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях. Вместе с тем российские силовики ликвидировали 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях.

Обложка ©

Unsplash

Варвара Романова

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