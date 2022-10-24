Активисты хотели замуровать вход в депутатский офис премьера Польши Моравецкого в Катовице

Члены профсоюза попробовали забетонировать вход в депутатский офис премьера Польши Матеуша Моравецкого в Катовице. Как уточняет издание Wyborcza, активисты движения "Август 80" каждый понедельник уже на протяжении двух месяцев пытаются встретиться с политиком в этом месте, чтобы поговорить по поводу нехватки угля и его возросшей стоимости.

"Офис депутата и премьер-министра Матеуша Моравецкого на Варшавской улице в Катовице был снова закрыт. Поэтому профсоюзные активисты решили замуровать вход. Они взяли с собой бетономешалку и блоки", — отмечают СМИ.

Правоохранители пресекли действия злоумышленников сразу же после их начала. Между тем глава профсоюза "Август 80" Богуслав Зентек заявил, что Моравецкий практически не посещает офис, причём там отсутствуют и другие сотрудники. По его словам, "был цирк со сбором номеров" для поддержания связи. Отметим, что профсоюзные активисты уже сообщили, что не будут устраивать акции протеста в Катовице, поэтому 4 ноября будут в Варшаве, где состоится митинг перед офисом Польской энергетической группы.