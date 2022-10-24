Депутат Делимханов призвал воюющих за Украину сторонников Ичкерии выйти с боем

Депутат Госдумы Адам Делимханов обратился к сторонникам Ичкерии*, которые бьются на стороне Украины, с призывом выйти на бой против чеченского подразделения. Данное видео опубликовал в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Адам Султанович обращается к чеченоговорящим бесполым существам, нашедшим приют под бандеровским флагом. Он хочет, как и все мы, чтобы те хоть раз приняли вызов и вышли против любого чеченского подразделения", — написал Кадыров.

Причём, добавил он, сторонники Ичкерии сами могут указать место встречи — от Лисичанска до Херсона. Но при этом чеченский лидер сомневается, что они примут такое предложение.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил о захвате батальоном "Запад-Ахмат" укрепления ВСУ в Донбассе. Вместе с тем, по его словам, бойцы под командованием Исмаила Агуева взяли в плен троих украинских военнослужащих.