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Опубликовано 24 октября 2022, 12:13
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Депутат Делимханов призвал воюющих за Украину сторонников Ичкерии выйти с боем

Кадыров опубликовал обращение депутата Делимханова к ичкерийцам с призывом к бою

Депутат Госдумы Адам Делимханов обратился к сторонникам Ичкерии*, которые бьются на стороне Украины, с призывом выйти на бой против чеченского подразделения. Данное видео опубликовал в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Адам Султанович обращается к чеченоговорящим бесполым существам, нашедшим приют под бандеровским флагом. Он хочет, как и все мы, чтобы те хоть раз приняли вызов и вышли против любого чеченского подразделения", — написал Кадыров.

Причём, добавил он, сторонники Ичкерии сами могут указать место встречи — от Лисичанска до Херсона. Но при этом чеченский лидер сомневается, что они примут такое предложение.

Кадыров рассказал о сорванной "Ахматом" попытке прорыва ВСУ
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Ранее Рамзан Кадыров сообщил о захвате батальоном "Запад-Ахмат" укрепления ВСУ в Донбассе. Вместе с тем, по его словам, бойцы под командованием Исмаила Агуева взяли в плен троих украинских военнослужащих.

* "Чеченская Республика Ичкерия" — террористическая организация, запрещённая в России.

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ТАСС / Елена Афонина

Евгения Колесникова
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