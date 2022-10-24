Минобороны РФ привело в готовность силы и средства из-за возможного взрыва "грязной бомбы"
Министерство обороны РФ привело в готовность силы и средства на тот случай, если Украина решится на подрыв "грязной бомбы". Об этом сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Министерством обороны организована работа по противодействию возможным провокациям со стороны Украины: силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения", — сказал он.
Как писал Лайф, 23 октября министр обороны России Сергей Шойгу провёл серию телефонных переговоров с западными коллегами. Он созванивался с министрами обороны США, Франции, Турции и Великобритании. Глава Минобороны РФ выразил озабоченность в связи с возможной провокацией со стороны Киева с применением "грязной бомбы". Опасения по поводу "грязной бомбы" разделяют в Кремле. Российская сторона также сочла необходимым довести столь важную информацию до глав военных ведомств стран НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ поднимет вопрос с этой провокацией Киева в ООН.
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