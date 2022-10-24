Минобороны РФ привело в готовность силы и средства из-за возможного взрыва "грязной бомбы"

Министерство обороны РФ привело в готовность силы и средства на тот случай, если Украина решится на подрыв "грязной бомбы". Об этом сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.