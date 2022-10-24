СМИ Украины сообщили о планах по всеобщей мобилизации в стране

На Украине могут объявить всеобщую мобилизацию из-за того, что в России проводится частичная. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в военной сфере.

"Официально в Украине с 24 февраля объявлена всеобщая мобилизация. Но на самом деле никакой всеобщей мобилизации у нас до сих пор не было. <...> С учётом ограниченных наших возможностей по организации и вооружению новых подразделений потребности в массовом призыве не было. <...> Но сейчас ситуация меняется. Россия начала мобилизацию", — отметил он.

Источник добавил, что Украина сейчас вынуждена впервые вводить массовую мобилизацию и призывать "сотни тысяч" граждан. По его словам, из-за отсутствия нормального учёта военнообязанных у военкоматов нет корректных перечней, по которым можно осуществлять подобные мероприятия. Сообщается также, что до этого призыв осуществлялся через крупные предприятия и небольшие населённые пункты и не имел такого масштаба.

"[Если] 300 тысяч [российских] солдат окажутся на Украине, это сведёт на нет наше численное преимущество на линии фронта и позволит россиянам создать эшелонированную систему обороны, а возможно, и попытаться перейти в наступление", — подчеркнул собеседник издания.

Источник не исключил возможности раздачи повесток на улицах. Однако, по его словам, это делается не для того, чтобы сразу призвать людей, а чтобы поставить как можно больше мужчин на учёт, а уже после мобилизовать. При этом наладить этот вопрос необходимо в ближайшее время. В противном случае "увеличенные мобилизационные планы" будет сложно выполнить.