ФСБ задержала украинца по подозрению в спонсировании "Исламского батальона Крым"
В Крыму сотрудники спецслужб задержали 20-летнего гражданина Украины, подозреваемого в спонсировании незаконного вооружённого формирования "Исламский батальон Крым". Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ России.
"Гражданин Украины осуществил перевод денежных средств для приобретения индивидуальных рационов питания, предметов обмундирования и иных средств защиты для действующего на территории Украины НВФ "Исламский батальон Крым", который принимает непосредственное участие в противодействии Вооружённым силам РФ", — говорится в сообщении.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Финансирование незаконного вооружённого формирования". Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
А ранее Лайф рассказывал про студента из Петербурга, который был готов раскошелиться ради украинских спецслужб, но его планам помешали сотрудники ФСБ России. Примечательно, что юноша учился на военной кафедре одного из петербургских вузов и имел доступ к государственной тайне. Студенту объяснили, что его действия, направленные против безопасности России, могут подпасть под статью о госизмене. Но пока ему вынесли официальное предостережение.
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