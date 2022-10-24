ФСБ задержала украинца по подозрению в спонсировании "Исламского батальона Крым"

"Гражданин Украины осуществил перевод денежных средств для приобретения индивидуальных рационов питания, предметов обмундирования и иных средств защиты для действующего на территории Украины НВФ "Исламский батальон Крым", который принимает непосредственное участие в противодействии Вооружённым силам РФ", — говорится в сообщении.

А ранее Лайф рассказывал про студента из Петербурга, который был готов раскошелиться ради украинских спецслужб, но его планам помешали сотрудники ФСБ России. Примечательно, что юноша учился на военной кафедре одного из петербургских вузов и имел доступ к государственной тайне. Студенту объяснили, что его действия, направленные против безопасности России, могут подпасть под статью о госизмене. Но пока ему вынесли официальное предостережение.