Военный эксперт Дандыкин: Возможный подрыв "грязной бомбы" обернётся вторым Чернобылем
Возможный подрыв "грязной бомбы" украинской стороной обернётся вторым Чернобылем. Об этом в интервью телеканалу "360" рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.
"Это очень неприятная вещь. Радиоактивное заражение от "грязной бомбы" ожидается масштабное, сродни тому, что было в Чернобыле", — отметил эксперт.
Если воздействие тактического ядерного оружия имеет локальный характер, поскольку его сила заключается во взрывной волне, то при взрыве "грязной бомбы", по словам Дандыкина, поражается значительная часть окружающей среды. Эксперт добавил, что нужно "бить в набат", чтобы не допустить применения украинской стороной этого опасного оружия.
Как рассказывал Лайф, 23 октября министр обороны России Сергей Шойгу провёл серию телефонных переговоров с западными коллегами. Он созванивался с министрами обороны США, Франции, Турции и Великобритании. Глава Минобороны РФ выразил озабоченность в связи с возможной провокацией со стороны Киева с применением "грязной бомбы". Опасения по поводу "грязной бомбы" разделяют в Кремле. Российская сторона также сочла необходимым довести столь важную информацию до глав военных ведомств стран НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ поднимет вопрос с этой провокацией Киева в ООН.
Новости
Pixabay