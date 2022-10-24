Военный эксперт Дандыкин: Возможный подрыв "грязной бомбы" обернётся вторым Чернобылем

"Это очень неприятная вещь. Радиоактивное заражение от "грязной бомбы" ожидается масштабное, сродни тому, что было в Чернобыле", — отметил эксперт.

Если воздействие тактического ядерного оружия имеет локальный характер, поскольку его сила заключается во взрывной волне, то при взрыве "грязной бомбы", по словам Дандыкина, поражается значительная часть окружающей среды. Эксперт добавил, что нужно "бить в набат", чтобы не допустить применения украинской стороной этого опасного оружия.