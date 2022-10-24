Родственникам мобилизованных объяснили, что делать в случае отсутствия выплат военным

Мобилизованные жители Ленинградской области получают денежные выплаты в течение суток. Если этого не произошло, то необходимо обратиться в отдел соцзащиты по месту жительства, сообщил вице-губернатор региона Олег Эргашев.

"Если деньги не поступили, следует обращаться в отдел социальной защиты населения по месту жительства мобилизованного. Oт ГИРЦ деньги приходят без задержек", — пояснил Эргашев изданию "Петербургский дневник".

Он добавил, что вопросы по частичной мобилизации лично контролирует губернатор Александр Беглов. Материальную помощь предоставляют вне зависимости от обращения, поскольку данные о призыве поступают в районные администрации от военкоматов, отметил Эргашев. Вице-губернатор напомнил, что по вопросам о частичной мобилизации можно обращаться по номеру 122, а также в администрации районов.