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24 октября, 12:29

Родственникам мобилизованных объяснили, что делать в случае отсутствия выплат военным

Вице-губернатор Ленинградской области дал пояснения по выплатам мобилизованным

Мобилизованные жители Ленинградской области получают денежные выплаты в течение суток. Если этого не произошло, то необходимо обратиться в отдел соцзащиты по месту жительства, сообщил вице-губернатор региона Олег Эргашев.

"Если деньги не поступили, следует обращаться в отдел социальной защиты населения по месту жительства мобилизованного. Oт ГИРЦ деньги приходят без задержек", пояснил Эргашев изданию "Петербургский дневник".

В Совфеде подготовят предложения по систематизации выплат мобилизованным

В Совфеде подготовят предложения по систематизации выплат мобилизованным

Он добавил, что вопросы по частичной мобилизации лично контролирует губернатор Александр Беглов. Материальную помощь предоставляют вне зависимости от обращения, поскольку данные о призыве поступают в районные администрации от военкоматов, отметил Эргашев. Вице-губернатор напомнил, что по вопросам о частичной мобилизации можно обращаться по номеру 122, а также в администрации районов.

Ранее Лайф писал о том, что мобилизованный по ошибке человек должен получить выплату от Минобороны. Об этом сообщили на горячей линии по частичной мобилизации.

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Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Илья Суриков

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