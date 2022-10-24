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24 октября, 12:38

Медведев прибыл в Нижний Тагил на "Уралвагонзавод"

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прибыл в Нижний Тагил на самолёте для посещения "Уралвагонзавода". По данным Ura.ru, там у него пройдёт рабочее совещание, посвящённое выполнению гособоронзаказа.

"Вертолёт [Медведева] сел [на территории "Уралвагонзавода"] около 15:00 (13:00 мск. — Прим. Лайфа). Движение возле УВЗ не ограничивали", — отметил источник агентства в корпорации.

Заместитель председателя Совбеза может нанести визит в учебный центр в Елани, там готовятся уральские мобилизованные, но точной информации об этом пока нет.

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Ранее Лайф писал, что в начале октября Медведев поднял вопрос выполнения гособоронзаказа на совещании на заводе "Авангард". Он уточнил, что текущие задачи касаются расширения производства и увеличения количества выпускаемых предприятием изделий.

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ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Никита Осипов

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