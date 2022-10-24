Медведев прибыл в Нижний Тагил на "Уралвагонзавод"

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прибыл в Нижний Тагил на самолёте для посещения "Уралвагонзавода". По данным Ura.ru, там у него пройдёт рабочее совещание, посвящённое выполнению гособоронзаказа.

"Вертолёт [Медведева] сел [на территории "Уралвагонзавода"] около 15:00 (13:00 мск. — Прим. Лайфа). Движение возле УВЗ не ограничивали", — отметил источник агентства в корпорации.

Заместитель председателя Совбеза может нанести визит в учебный центр в Елани, там готовятся уральские мобилизованные, но точной информации об этом пока нет.