Валуев рассказал о своём визите в военкомат

Депутат Государственной думы Николай Валуев заявил РИА "Новости", что уже побывал в военкомате после получения повестки в середине сентября. По словам парламентария, призывать его не стали — как и значилось в документе, целью визита предполагалось уточнение данных.

"Я в военкомате был. Это было уточнение данных", — заявил агентству Валуев.

Напомним, что 29 сентября депутат сам опубликовал в соцсетях фотографию полученной повестки, подписав: "Если Родина позовёт — пойду". Правда, после этого Валуев странно отреагировал на вопросы журналистов по поводу визита в военкомат: парламентарий заявил, что пойдёт туда "тогда, когда пойдёт", а сотрудников СМИ с собой не позовёт, чтобы они "не делали на этом пиара".