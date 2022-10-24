НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 октября, 12:42

Валуев рассказал о своём визите в военкомат

Депутат Государственной думы Николай Валуев заявил РИА "Новости", что уже побывал в военкомате после получения повестки в середине сентября. По словам парламентария, призывать его не стали — как и значилось в документе, целью визита предполагалось уточнение данных.

"Я в военкомате был. Это было уточнение данных", — заявил агентству Валуев.

Напомним, что 29 сентября депутат сам опубликовал в соцсетях фотографию полученной повестки, подписав: "Если Родина позовёт — пойду". Правда, после этого Валуев странно отреагировал на вопросы журналистов по поводу визита в военкомат: парламентарий заявил, что пойдёт туда "тогда, когда пойдёт", а сотрудников СМИ с собой не позовёт, чтобы они "не делали на этом пиара".

"Для любопытных": Валуев показал полученную повестку в военкомат

"Для любопытных": Валуев показал полученную повестку в военкомат

К слову, самого Валуева едва ли призвали бы по состоянию здоровья. Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе ещё в 2019 году в интервью телеканалу "ТВ-Центр" заявил о том, что вынужден проходить долгосрочное лечение из-за выявленного у него заболевания мозга (акромегалии) и уже перенёс не одну операцию. Более того, спортсмен сравнил ситуацию со своим здоровьем с русской рулеткой, поскольку любая ошибка во время хирургического вмешательства могла привести к летальному исходу.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Коробейников

Алексей Берковиц

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров