Лавров заявил, что Украина до сих пор не опубликовала список погибших в Буче

Власти Украины так и не предоставили список имён людей, которые якобы погибли из-за действий ВС РФ в Буче. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Известная провокация в Буче — это было в конце марта. Мы уже с тех пор многократно обращаемся ко всем, кто может помочь, с просьбой предоставить информацию об именах тех людей, которые пали жертвой и их тела были продемонстрированы всему миру как свидетельство "злодеяний" российских военных", — сказал министр.