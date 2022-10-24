Лавров заявил, что Украина до сих пор не опубликовала список погибших в Буче
Власти Украины так и не предоставили список имён людей, которые якобы погибли из-за действий ВС РФ в Буче. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Известная провокация в Буче — это было в конце марта. Мы уже с тех пор многократно обращаемся ко всем, кто может помочь, с просьбой предоставить информацию об именах тех людей, которые пали жертвой и их тела были продемонстрированы всему миру как свидетельство "злодеяний" российских военных", — сказал министр.
Он напомнил, что в прошлом месяце обратился к генсеку ООН Антониу Гутерришу с призывом публикации списка погибших в Буче. Однако требование осталось без реакции. А это только лишний раз подтверждает, насколько Украина "прозрачна" и как ей "нечего скрывать" от мировой общественности, подчеркнул российский министр.
Напомним, на Западе и Украине запустили фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в Буче. Там 3 апреля распространили видео с телами на улицах якобы в качестве доказательства. Минобороны РФ опровергло все обвинения. Оказалось, что российские военные спокойно покинули Бучу ещё 30 марта, а вот 2 апреля украинские силовики провели в городе зачистку. Путин со своей стороны неоднократно называл события в Буче фейком и сравнил их с провокациями в Сирии.