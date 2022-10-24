НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 октября, 12:41

Лавров заявил, что Украина до сих пор не опубликовала список погибших в Буче

Власти Украины так и не предоставили список имён людей, которые якобы погибли из-за действий ВС РФ в Буче. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Известная провокация в Буче — это было в конце марта. Мы уже с тех пор многократно обращаемся ко всем, кто может помочь, с просьбой предоставить информацию об именах тех людей, которые пали жертвой, и их тела были продемонстрированы всему миру как свидетельство "злодеяний" российских военных", — сказал министр.

Он напомнил, что в прошлом месяце обратился к генсеку ООН Антониу Гутерришу с призывом публикации списка погибших в Буче. Однако требование осталось без реакции. А это только лишний раз подтверждает, насколько Украина "прозрачна" и как ей "нечего скрывать" от мировой общественности, подчеркнул российский министр.

Лавров: Россия поднимет в ООН вопрос о готовящейся провокации Киева с "грязной бомбой"

Лавров: Россия поднимет в ООН вопрос о готовящейся провокации Киева с "грязной бомбой"

Напомним, на Западе и Украине запустили фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в Буче. Там 3 апреля распространили видео с телами на улицах якобы в качестве доказательства. Минобороны РФ опровергло все обвинения. Оказалось, что российские военные спокойно покинули Бучу ещё 30 марта, а вот 2 апреля украинские силовики провели в городе зачистку. Путин со своей стороны неоднократно называл события в Буче фейком и сравнил их с провокациями в Сирии.

Обложка ©

Duma.gov.ru

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров