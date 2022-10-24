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24 октября, 13:34

Мишустин озвучил состав Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ

Мишустин: Члены координационного совета займутся вопросами питания и медобеспечения ВС РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин озвучил состав Координационного совета по обеспечению потребностей Вооружённых сил России, других войск, а также воинских формирований и органов.

Мишустин — о составе Координационного совета по вопросу потребностей ВС РФ. Видео © Telegram-канал Правительства России

"В координационном совете будет два заместителя. Это Денис Валентинович Мантуров, который станет отвечать за поставку всех видов вооружений и военной техники, средств связи по целевым заданиям Минобороны. И Дмитрий Юрьевич Григоренко, он будет курировать вопросы нормативно-правовой, финансовой основы и общий свод", — сказал Мишустин в ходе заседания.

Также в совете будут созданы рабочие группы, которые возглавят вице-премьеры. Члены Координационного совета займутся решением многих задач, в том числе обеспечением лекарствами, медизделиями и питанием военных. Премьер-министр подчеркнул, что армия и флот, все воины РФ, находящиеся на передовой, в тыловых подразделениях, на полигонах, должны быть оснащены всем необходимым в самые сжатые сроки.

Путин 25 октября проведёт заседание Координационного совета по вопросу потребностей ВС РФ

Путин 25 октября проведёт заседание Координационного совета по вопросу потребностей ВС РФ

Напомним, президент России Владими Путин подписал указ о создании Координационного совета для обеспечения потребностей СВО 21 октября. В задачи совета входит принятие решений по координации деятельности федеральных и региональных органов исполнительной власти в ходе проведения СВО, решение вопросов, связанных с обеспечением ВС РФ и других воинских формирований техникой, материальными средствами и ресурсами, а также ряд иных пунктов.

Обложка ©

Kremlin.ru

Артур Лапсаков

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