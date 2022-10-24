Мишустин озвучил состав Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин озвучил состав Координационного совета по обеспечению потребностей Вооружённых сил России, других войск, а также воинских формирований и органов.

Мишустин — о составе Координационного совета по вопросу потребностей ВС РФ. Видео © Telegram-канал Правительства России

"В координационном совете будет два заместителя. Это Денис Валентинович Мантуров, который станет отвечать за поставку всех видов вооружений и военной техники, средств связи по целевым заданиям Минобороны. И Дмитрий Юрьевич Григоренко, он будет курировать вопросы нормативно-правовой, финансовой основы и общий свод", — сказал Мишустин в ходе заседания.

Также в совете будут созданы рабочие группы, которые возглавят вице-премьеры. Члены Координационного совета займутся решением многих задач, в том числе обеспечением лекарствами, медизделиями и питанием военных. Премьер-министр подчеркнул, что армия и флот, все воины РФ, находящиеся на передовой, в тыловых подразделениях, на полигонах, должны быть оснащены всем необходимым в самые сжатые сроки.