Юрист рассказал, какое наказание грозит Витасу после драки в столичном караоке-клубе

Российский певец Витас (Виталий Грачёв) может получить штраф за драку в столичном караоке-клубе. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" заявил юрист Дмитрий Кваша. Напомним, что исполнителю не понравилось поведение одного из гостей заведения, в ходе конфликта он распылил в него газовый баллончик, в результате чего пострадавший получил химический ожог глаз.

"Если квалифицируют поведение Витаса по статье "Хулиганство", то его ждёт наказание. Скорее всего, это будет штраф, не более. А если сотрудники полиции признают его действия самообороной, то ему ничего не грозит. Рано говорить о том, что Витас получит какое-то наказание", — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что правоохранителям нужно найти все доказательства перед тем, как предъявить певцу обвинения или снять с него подозрения. При этом специалист уверен, что поведение знаменитости не было неадекватным. Юрист не исключил, что пострадавший мог вести себя агрессивно. Однако всё решат именно сотрудники полиции.