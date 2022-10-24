Юрист рассказал, какое наказание грозит Витасу после драки в столичном караоке-клубе
Юрист Кваша: Певец Витас может получить штраф за драку в столичном караоке-клубе
Российский певец Витас (Виталий Грачёв) может получить штраф за драку в столичном караоке-клубе. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" заявил юрист Дмитрий Кваша. Напомним, что исполнителю не понравилось поведение одного из гостей заведения, в ходе конфликта он распылил в него газовый баллончик, в результате чего пострадавший получил химический ожог глаз.
"Если квалифицируют поведение Витаса по статье "Хулиганство", то его ждёт наказание. Скорее всего, это будет штраф, не более. А если сотрудники полиции признают его действия самообороной, то ему ничего не грозит. Рано говорить о том, что Витас получит какое-то наказание", — подчеркнул эксперт.
Он добавил, что правоохранителям нужно найти все доказательства перед тем, как предъявить певцу обвинения или снять с него подозрения. При этом специалист уверен, что поведение знаменитости не было неадекватным. Юрист не исключил, что пострадавший мог вести себя агрессивно. Однако всё решат именно сотрудники полиции.
Ранее Лайф писал, что Витас устроил драку с чиновником в столичном караоке-клубе. В итоге пострадавший написал на 43-летнего артиста заявление в полицию. По данным СМИ, конфликт начался с того, что музыкальному исполнителю в какой-то момент не понравилось поведение одного из гостей и он в грубой форме попросил его удалиться. Позже стало известно, что этот конфликт стал поводом для полицейской проверки.
ТАСС / Елизавета Клементьева