Россиян предупредили о мошеннической схеме с фейковыми сайтами для инвестиций

"Человек оставляет на нём заявку с номером своего телефона, после чего мошенническая схема вступает в основную стадию. Злоумышленники для начала выгодного инвестирования просят жертву перевести деньги самому себе на QIWI-кошелёк, чтобы открыть брокерский счёт", — рассказал Соловьёв в беседе с RT .

Людям приходит сообщение о том, что некий кошелёк запрашивает деньги и код, а мошенник в это время уже убеждает "клиента", что это необходимо для открытия счёта. Если ввести код, то с карты списывают деньги. При этом мошенники не стесняются перезванивать, добавил эксперт. Они связываются с человеком через день и утверждают, что деньги списали по ошибке, прося ввести такую же сумму, чтобы их вернуть. Некоторые доверчивые люди попадаются и в этот раз. Чтобы не лишиться средств, юрист посоветовал делать любые инвестиции в банке при участии работника финансово-кредитной организации.