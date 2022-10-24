Новым премьером Британии станет Риши Сунак

Бывший министр финансов Британии Риши Сунак остался единственным претендентом на пост премьера после того, как лидер Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру. Таким образом, должность, которую ранее не без скандала покинула Лиз Трасс, достаётся ему автоматически.

Как ожидается, в понедельник или во вторник он возглавит правящую в Великобритании Консервативную партию, став первым этническим индийцем на посту премьер-министра за всю британскую историю.

Сунак родился в Гэмпшире в семье пенджабцев — потомков выходцев из Индии. В 2001–2004 годах работал аналитиком в американском инвестиционном банке Goldman Sachs, а потом в нескольких хедж-фондах и инвестиционных компаниях. В 2019 году был назначен на пост главного секретаря, а потом на пост канцлера казначейства (Минфина) в правительстве Бориса Джонсона. 5 июля этого года политик подал в отставку, заявив, что всегда публично поддерживал премьер-министра.

Во время своей избирательной кампании, после отставки Бориса Джонсона, Сунак разозлил британцев своим предвыборным роликом, где он позирует с противотанковой базукой. Всё это сопровождалось словами: "Остерегайтесь неудачника, потому что неудачнику нечего терять".

Сунак выступает за ужесточение санкций против РФ и за ограничение числа принимаемых мигрантов. По версии газеты The Sunday Times, он вместе с супругой-дизайнером занимает 222-е место в списке богатейших людей страны с общим состоянием в £730 миллионов.