В Ялте родителям выписали протоколы за пеленание младенца на холодном бетоне
Родителям, которые пеленали младенца в холод на бетоне в посёлке Массандра, выписаны протоколы. Об этом в телеграм-канале сообщила глава Администрации Ялты Янина Павленко.
Жители Массандры в нетрезвом состоянии пеленают ребёнка. Видео © VK / ПОДСЛУШАНО ЯЛТА
"В личке множество сообщений о нетрезвой паре с грудным ребёнком, которого пеленают в холоде на бетоне в районе остановки "Дружба" в Массандре. Службы занимаются. Личности установлены. Ребёнку ещё нет месяца", — рассказала она.
Павленко назвала ситуацию вопиющей и недопустимой. К родителям уже нагрянули представители опеки, комиссии по защите прав несовершеннолетних и правоохранители. В ходе проверки выяснилось, что отец младенца работает, а мать сидит в декретном отпуске, они снимают аккуратное и благоустроенное жильё. Глава администрации города добавила, что ситуация находится на контроле.
"Родители осознали в полной мере свою вину. Обоим выписаны протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей", — подчеркнула Павленко.
Ранее на Сахалине очевидцы сняли, как ребёнка везли на задней полке авто. Малыш при этом никак не зафиксирован. Судя по всему, ему там удобно: он расслабленно машет ногами.
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