Затронет почти всю Европу: Опубликована карта радиационного заражения при аварии на ЗАЭС

Если украинские войска не прекратят обстрел Запорожской атомной электростанции, то возможный выброс радиоактивных веществ при повреждении объекта может задеть практически всю Европу. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России. Также ведомство опубликовало карту возможных последствий аварии.

Карта загрязнения Европы в случае аварии на ЗАЭС. Фото © Telegram / Минобороны России

"Проведённый нашими специалистами прогноз развития радиационной обстановки, впоследствии подтверждённый профильными европейскими научными организациями, показал, что выброс радиоактивных веществ затронет практически всю Европу", — говорится в сообщении министерства.

При наихудшем сценарии развития аварии, согласно карте Минобороны, помимо России и Украины будут поражены некоторые регионы Белоруссии, Румынии, Словакии, Польши и даже Германии. В радиационной зоне, как прогнозирует оборонное ведомство, окажется свыше 38 тысяч квадратных километров территорий.