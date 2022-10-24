Украинцы кинулись скупать генераторы, фонари и свечи из-за веерных отключений электричества

Из-за массовых перебоев с электроэнергией украинцы кинулись скупать товары, которые позволят пережить веерные отключения. Как сообщает издание "Страна", наибольший ажиотаж спроса наблюдается на генераторы, зарядные станции, газовые баллоны, свечи, фонари и источники бесперебойного питания.

По информации, предоставленной участниками рынка, на генераторы в последнее время спрос вырос в 5–7 раз, а в целом в октябре это оборудование покупают в 15 раз чаще, чем осенью прошлого года. Причём во многих торговых сетях генераторы уже попали в список дефицитных товаров.

"Генераторы сейчас найти очень сложно, так как всё уже раскупили. А те модели, которые ещё есть на рынке, подорожали вдвое", — рассказал изданию представитель одной из компаний.

Издание фиксирует рост цен практически на все товары, связанные с автономным электроснабжением. Чем меньше продукции остаётся на складах магазинов, тем выше цены. Продавцы говорят, что уже решают вопрос с новыми поставками, пытаясь таким образом перекрыть дефицит, однако из-за сложной логистики время доставки всё время отодвигается.