Генерал объяснил, какие спецсилы подготовило МО РФ на случай подрыва Киевом "грязной бомбы"
Минобороны привело в готовность подразделения радиационной и химической разведки для оперативного определения радиуса поражения и последствий в случае, если Киев подорвёт "грязную бомбу". Это, по словам российского военачальника и генерала армии запаса Владимира Болдырева, делается в первую очередь.
Затем важно подготовить соответствующую технику для проведения дезактивации местности, если это понадобится. Также нужно подготовить медицинские учреждения. Генерал отметил, что если будет произведён взрыв, соответственно будет какое-то поражение. По его словам, после проведения разведки, определения границы, параметров заражения, эвакуация из поражённой местности должна быть проведена незамедлительно.
"Ко всему надо быть готовыми. Если мы готовы, то мы не допустим. Сложно предугадать, где именно готовится провокация. Наиболее вероятно, что на линии соприкосновения", — сказал он в интервью изданию Ura.ru.
По словам Болдырева, применение "грязной бомбы", в которой в качестве заряда используется необогащённый уран, неизбежно приведёт к заражению местности и людей. Однако последствия всё равно будут локальными. Опасность такой провокации со стороны Киева заключается в том, что данный шаг вполне может повлечь ответную меру в виде применения настоящего ядерного оружия, считает военачальник.
Как рассказывал Лайф, 23 октября министр обороны России Сергей Шойгу провёл серию телефонных переговоров с западными коллегами. Он созванивался с министрами обороны США, Франции, Турции и Великобритании. Глава Минобороны РФ выразил озабоченность в связи с возможной провокацией со стороны Киева с применением "грязной бомбы". Опасения по поводу "грязной бомбы" разделяют в Кремле. Российская сторона также сочла необходимым довести столь важную информацию до глав военных ведомств стран НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ поднимет вопрос с этой провокацией Киева в ООН.
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Пётр Ковалёв / ТАСС