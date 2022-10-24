Генерал объяснил, какие спецсилы подготовило МО РФ на случай подрыва Киевом "грязной бомбы"

Минобороны привело в готовность подразделения радиационной и химической разведки для оперативного определения радиуса поражения и последствий в случае, если Киев подорвёт "грязную бомбу". Это, по словам российского военачальника и генерала армии запаса Владимира Болдырева, делается в первую очередь.

Затем важно подготовить соответствующую технику для проведения дезактивации местности, если это понадобится. Также нужно подготовить медицинские учреждения. Генерал отметил, что если будет произведён взрыв, соответственно будет какое-то поражение. По его словам, после проведения разведки, определения границы, параметров заражения, эвакуация из поражённой местности должна быть проведена незамедлительно.

"Ко всему надо быть готовыми. Если мы готовы, то мы не допустим. Сложно предугадать, где именно готовится провокация. Наиболее вероятно, что на линии соприкосновения", — сказал он в интервью изданию Ura.ru.