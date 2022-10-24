Ещё двое россиян задержаны в Норвегии за съёмку военных объектов
Полиция Норвегии задержала двоих россиян за съёмку военных объектов в Нурланне
Два россиянина задержаны в норвежской провинции Нурланн за съёмку военных объектов. Об этом сообщает телекомпания TV2.
"Два гражданина России задержаны полицейскими в Нурланне. По данным наших источников, они подозреваются в том, что вели съёмку военных объектов", — сказано в записи.
Неизвестно, использовался ли для этого дрон или обычный фотоаппарат. Как сообщили в полиции, задержание произошло в субботу, вопрос об избрании меры пресечения будет рассмотрен сегодня, 24 октября. При этом россияне не признают вину и настаивают на том, что они обычные туристы.
Расследование дела передадут полицейской службе безопасности Норвегии. С учётом этого случая за последние две недели на севере страны были задержаны девять человек, четверых из них отпустили на свободу после нескольких дней ареста. Задержания связаны с тем, что после начала спецоперации на Украине гражданам РФ в Норвегии запретили пользоваться беспилотниками.
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