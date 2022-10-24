Центробанк и МВД придумали, как спасти деньги граждан от телефонных мошенников Как поправки в законодательство позволят Центробанку и силовикам разоблачать мошенников, крадущих с банковских карт россиян деньги, и замораживать опасные переводы. 24 октября, 01:40 Обложка © Shutterstock

Правительство РФ серьёзно взялось за мошенников, которые похищают деньги с карт россиян. Эксперты считают, что основой для такого решения послужили судебные прецеденты, когда в пользу обманутых граждан с банков начали взыскивать суммы, потерянные в результате мошеннических переводов. Подготовлен пакет мер, которые позволят свести к минимуму случаи обманного вывода финансовых средств с банковских карт.

Выводить не позволят

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Согласно новым поправкам, Центральный банк и МВД получают совместный доступ к счетам россиян. Правоохранителям практически в онлайн-режиме будут доступны сведения о мошеннических операциях, в том числе о получателях выведенных денег. А МВД России в свою очередь будет передавать в базу ФинЦЕРТ сведения о совершённых противоправных действиях. Такая схема позволит незамедлительно проводить оперативно-разыскные мероприятия и, самое главное, блокировать всю цепочку счетов, через которые выводятся украденные деньги.

То есть, даже если деньги украдут, мошенники не смогут их снять в банкомате или перевести в иностранные банки, так как средства просто заморозятся внутри российской банковской системы и после разбирательства будут возвращены пострадавшим.

Важно понимать, что до вступления в силу закона (21 октября 2022 года) банки отвечали на запросы МВД в течение 30 дней. Соответственно, за месяц украденные деньги не только раскидывались по другим счетам, но и выводились за пределы страны.

— То, что правоохранители и ЦБ наконец объединили усилия, — это большой плюс для граждан, — уверен адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Хотя вместо инфообмена в одной базе данных вполне можно было использовать ранее предлагаемый самим регулятором двухдневный "период охлаждения", в течение которого отправитель денег мог бы отменить перевод на счёт мошенников. Эта система более понятна для простых граждан.

За операции по чужой сим-карте придётся ответить

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Теперь счета невозможно будет привязать к сим-картам с другими фамилиями и именами владельцев. Согласно данным Центробанка, только во втором квартале нынешнего года зарегистрировано 212 200 случаев финансового мошенничества, из них более 72 000 преступлений — с картами, привязанными к мобильному банку. Поэтому следующим шагом регулятора стал запуск системы проверки абонентов, которая была создана в Минцифры и уже прошла тестирование. Она будет обязательна для операторов связи и банков. Сейчас закон о внедрении данной системы находится на финальном рассмотрении в Госдуме.

Как пояснил Лайфу источник в ЦБ, "тестируемая сейчас единая информационная система проверки сведений об абоненте (ЕИС ПСА) позволит банкам получать данные о владельце телефонного номера, о факте смены владельца, о расторжении договора связи и т.д.". То есть банки будут сверять, принадлежит ли сим-карта клиенту, который пытается открыть счёт или проводить с ним операции. Если нет, то к этому человеку у правоохранительных органов возникнет вопрос, как он получил доступ к сим-карте. Скорее всего, ему откажут в операции, а если трансакция прошла — движение средств заморозят.

Только за 2021 год Банк России выявил и направил операторам связи для принятия соответствующих мер информацию о 179 071 000 номеров, используемых в противоправных целях.

Банки заставят возвращать украденное

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Центробанк предлагает заставить банки платить за махинации мошенников в том случае, если кредитные учреждения сами допустили выполнение незаконных операций. Регулятор подготовил документ , согласно которому банки, исполнившие перевод на мошеннический счёт, должны будут вернуть клиенту всю сумму в течение 30 дней с момента получения от него заявления.

При этом, по замыслу ЦБ, обманутый россиянин сможет предъявить своему банку претензии в двух случаях.

Если кредитное учреждение не сможет подтвердить факт уведомления клиента о совершении перевода или если перевод был совершён без согласия клиента Проект поправок к закону "О национальной платёжной системе"

Если картой клиента воспользовались без его согласия и он уведомил об этом. Например, есть заявление о потере либо о краже карты, составленное до перевода денег со счёта Проект поправок к закону "О национальной платёжной системе"

То есть банк должен будет возместить своему клиенту сумму похищенного, так как не принял должных мер защиты его средств.

— В настоящее время заставить банк вернуть сумму похищенного получается только через обращение в суд, да и то, скорее всего, придётся пройти не одну судебную инстанцию. Появилось целое направление адвокатов, специализирующихся на тяжбах с банками. Одни выигрывают спор, доказывая факт неосновательного обогащения, другие — в связи с нарушениями действующих инструкций ЦБ, — рассказал заведующий "Западной коллегией адвокатов" города Москвы Александр Инютин. — Как только новый нормативный акт ЦБ заработает, ситуация значительно упростится. И банкам придётся либо наладить должный контроль за движением средств, либо, безусловно, покрывать все убытки своих клиентов.

До внесения поправок согласно действующему положению ЦБ №762-П обязанность проверки правильности перевода возлагается на банк как исполнителя услуг. Однако в некоторых случаях кредитные учреждения отказываются от безусловного возмещения убытков, которые клиент понёс по их вине. Данный подход незаконен, считают суды.

— Скорее всего, и после введения в действие всех заявленных ЦБ мер коммерческие банки попытаются избежать ответственности либо перевести разбирательство в суд, чтобы оттянуть время, когда придётся платить компенсацию. В этом случае существует вариант: ходатайствовать перед правоохранителями об обеспечении гражданского иска в рамках уголовного дела и замораживать сумму на счёте банка, — считает адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Шагин.

Фото © Shutterstock Кто должен отвечать за пропавшие со счетов деньги? 0 Банки, которые позволяют мошенникам выводить деньги Центробанк, ведь он контролирует систему безопастности переводов Клиенты банков, потому что они сами выдают мошенникам пароли и деньги Мошенники должны отвечать, потому что это профессиональные преступники

Авторы Максим Греков