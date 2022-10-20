Минфин хочет отказаться от налогов за продажу наследственной и подаренной недвижимости Правительство прорабатывает вопрос смягчения требований по налогам на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже жилья. Кто из россиян получит возможность улучшить свои жилищные условия без переплат? 19 октября, 21:40 Фото © Shutterstock

Министерство финансов РФ выступило с предложением изменить подход к налогам на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже ими жилья в сторону смягчения действующих правил.

Сейчас, согласно действующему законодательству, налог на продажу недвижимости составляет 13% от дохода, а заградительный срок, после которого данный налог платить не надо, зависит от способа приобретения жилплощади: он может быть равен либо трём годам (если это единственное жильё или оно получено в наследство, в подарок от члена семьи или близкого родственника), либо пяти.

Минфин подготовил законопроект, в котором предложил для объектов, приобретённых в порядке наследования, в результате приватизации, а также по договору дарения или ренты, дать регионам РФ возможность самостоятельно устанавливать минимальный срок владения жилой недвижимостью для освобождения от НДФЛ при её продаже, вплоть до полного обнуления этого заградительного требования.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что инициатива Минфина нацелена на активизацию оборота на рынке жилой недвижимости. Ведь после принятия закона многие россияне получат возможность сократить сроки для улучшения своих жилищных условий, избежав при этом налоговых расходов.

— В РФ действует не самая жёсткая система налогообложения при продаже недвижимости. Например, во Франции, чтобы реализовать недвижимость и не платить налоги, надо владеть ею не менее 25 лет. Однако, в отличие от многих иностранных систем, у нас есть свои особенности, связанные с распоряжением подарком или наследованием. Очевидно, что в случае принятия предложения Минфина количество сделок на вторичном рынке в РФ увеличится. И это не просто некое удобство для граждан, в современных условиях это ещё и плюс для экономики страны, — пояснила доцент Департамента банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета РФ Светлана Зубкова.

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С этим мнением согласен и генеральный директор компании "Спецстрой-М" Александр Головин, который указал, что возможность быстро и безналогово продать старую наследственную или подаренную квартиру может повлиять и на рынок новостроек.

— У значительной части россиян, проживающих в крупнейших городах РФ, нет иной возможности улучшить свои жилищные условия, кроме как продать наследственную квартиру в другом регионе и использовать вырученные деньги в качестве первоначального взноса для покупки в ипотеку современной новостройки на финальных сроках её строительства, — утверждает Головин. — Очевидно, что возможность не платить 13% и не выжидать по несколько лет даст этим людям шанс быстрее покупать ту недвижимость, что им нужна.

Для справки: по данным ВЦИОМа, в нынешнем году у 59% россиян-респондентов в возрасте от 35 до 44 лет вообще нет никаких накоплений.

Относительно заявленной Правительством инициативы о снижении налогов у некоторых экспертов есть и альтернативное мнение.

— Скорее всего, предложение Минфина своё законодательное закрепление получит, однако устанавливать нулевые налоги для продаваемой вторички выгодно только тем регионам, где подобный стимул к обороту недвижимости является локомотивом продаж новостроек или того жилья, что не сильно колеблется в цене. Речь идёт прежде всего о столичных агломерациях РФ, о Краснодарском крае, Крыме и Ростове-на-Дону, — считает начальник аналитического отдела компании "Риком-Траст" Олег Абелев. — В остальных субъектах местные власти могут решить, что доход от НДФЛ при продаже наследственного или подаренного жилья для бюджета более выгоден.

Для справки: согласно статьям 56 и 61 Бюджетного кодекса РФ налог на доходы физических лиц поступает в региональный (85%) и местный бюджеты (15%).

Кто уже сейчас может не платить налог при обороте недвижимости?

В настоящее время действующее законодательство освобождает от уплаты НДФЛ доходы, полученные в порядке дарения. Но только в случае, если даритель и одаряемый являются членами одной семьи и (или) близкими родственниками, перечень которых определён в статье 14 Семейного кодекса и в статье 217 Налогового кодекса. Это супруги, родители, дети (в том числе усыновлённые), дедушки, бабушки, внуки, полнородные и неполнородные братья и сёстры. Также налог не платит тот, кто получил недвижимость в наследство (пункт 17 статьи 217 Налогового кодекса), при этом статус наследника значения не имеет. Кто бы ни оставил наследство — родственник, друг или совершенно незнакомый человек — для освобождения от налогов значения это не имеет.

Фото © Shutterstock Нужно ли отменять сроки для безналоговой продажи недвижимости? 0 Да, такая отмена поможет и людям и строительному бизнесу. Нет, эти ограничения удерживают людей от необдуманных поступков. Ничего отменять не надо, это лишит регионы дополнительных доходов.

Авторы Максим Греков