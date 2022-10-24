Республики Донбасса, Запорожье и Херсонщину подключили к "Госуслугам"

У жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей появился доступ к порталу "Госуслуги". Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщили в аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

"Жителям воссоединённых территорий уже сейчас предоставляется доступ к порталу "Госуслуги", — говорится в сообщении.

Кроме того, в этих регионах уже обеспечено вещание российских телевизионных и радиоканалов. А ещё в скором времени там будут организованы конкурсные процедуры по подключению к бесплатному вещанию региональных и муниципальных каналов, сообщили в аппарате Чернышенко. Кроме того, жители ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей смогут пользоваться отечественными видеосервисами по льготной стоимости.