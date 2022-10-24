Медведев фразой "Не надейтесь" опроверг слухи о том, что у России кончается вооружение

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев фразой "Не надейтесь" ответил на слухи о том, что у России якобы закончилось вооружение. Он подчеркнул, что выпуск военной техники кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов.

"Читая вражескую аналитику, неоднократно встречал утверждения, что военная техника и востребованное вооружение в России скоро закончатся. Типа всё истратили. Не надейтесь", — написал Медведев в телеграм-канале по итогам визита на "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле.