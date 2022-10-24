Хуснуллин: На Крымский мост поставили все нужные для ремонта металлоконструкции

Для ремонта Крымского моста поставили все необходимые металлоконструкции. Об этом в телеграм-канале заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. По его словам, их объём составил 1218 тонн.

"На Крымский мост поставили весь объём необходимых для ремонта металлоконструкций, а это 1218 тонн! Их изготовили в рекордные сроки — за что отдельное спасибо производителям. На специальной площадке рабочие уже приступили к сборке новых пролётов", — написал он.