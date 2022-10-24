Хуснуллин: На Крымский мост поставили все нужные для ремонта металлоконструкции
Для ремонта Крымского моста поставили все необходимые металлоконструкции. Об этом в телеграм-канале заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. По его словам, их объём составил 1218 тонн.
"На Крымский мост поставили весь объём необходимых для ремонта металлоконструкций, а это 1218 тонн! Их изготовили в рекордные сроки — за что отдельное спасибо производителям. На специальной площадке рабочие уже приступили к сборке новых пролётов", — написал он.
Хуснуллин добавил, что число рабочих было увеличено до 450. Изменения коснулись и задействованной на Крымском мосту техники, её количество повысили до 45 единиц.
Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего были разрушены два пролёта дорожного полотна. Российский лидер Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. Следствие установило 12 причастных к инциденту. Сперва под арест были взяты пятеро из них, затем в СИЗО поместили ещё троих. Тем временем по мосту началось движение автобусов. Кроме того, пассажиры могут передвигаться на легковом транспорте, пригородных поездах и поездах дальнего следования.
ТАСС / AP