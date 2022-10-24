Какие страны окажутся под ударом после подрыва Киевом "грязной бомбы"
Эксперт Никулин: От подрыва Украиной "грязной бомбы" пострадают её же союзники
В случае применения Киевом "грязной бомбы" больше всего (помимо самой Украины) пострадают Польша, Венгрия, Молдавия, Румыния, Болгария и, возможно, Греция, поскольку природные условия сегодня такие, что ветер дует именно с востока на запад и на юго-запад. Об этом в беседе с Лайфом рассказал военный эксперт, экс-член Комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин.
"Так как сейчас роза ветров поменялась и в основном ветер дует с востока на юго-запад – запад, то помимо Украины пострадают Польша, Венгрия, возможно, Молдавия, Румыния, Болгария и, может быть, даже Греция. Те страны, которые оказывают помощь украинскому режиму, от него и пострадают", — отметил Никулин.
По его словам, в зависимости от мощности боеприпасов зона поражения "грязной бомбы" может достичь до тысячи километров в диаметре. Как результат — эта территория не будет пригодна потом для жизни ещё 30–50 лет. Причём ущерб будет значительный, он соизмерим даже с последствиями чернобыльской аварии и американской атомной бомбардировки в Хиросиме (лучевая болезнь, различного вида онкология, "всякие уродства, мутации").
США абсолютно всё равно на всю эту ситуацию с "грязной бомбой", уверен эксперт. Дело в том, что их нынешняя основная задача — максимально опустить Евросоюз в экономическом отношении, ведь он является главным конкурентом Вашингтона на мировой арене. По словам собеседника Лайфа, американские власти ещё в 1980-х годах на полном серьёзе рассматривали вопрос об ограниченной ядерной войне в Европе. А теперь эти планы начинают постепенно реализовываться.
"На Украине своими мозгами не пользуются ввиду отсутствия таковых", — заключил Никулин.
Как рассказывал Лайф, 23 октября министр обороны России Сергей Шойгу провёл серию телефонных переговоров с западными коллегами. Он созванивался с министрами обороны США, Франции, Турции и Великобритании. Глава Минобороны РФ выразил озабоченность в связи с возможной провокацией со стороны Киева с применением "грязной бомбы". Опасения по поводу "грязной бомбы" разделяют в Кремле. Российская сторона также сочла необходимым довести столь важную информацию до глав военных ведомств стран НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ поднимет вопрос с этой провокацией Киева в ООН.
ТАСС / Пётр Ковалёв